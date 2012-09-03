На Філіппінах потужний землетрус зруйнував дороги й мости

На Філіппінах стався землетрус магнітудою 7,6 балів, що привело до значних руйнувань інфраструктури, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Рейтер.

Зокрема, надійшли повідомлення про руйнування доріг і мостів. Жителі острова Самар, побоюючись виникнення цунамі після землетрусу, поспішили сховатися на підвищеній місцевості, йдеться в повідомленні.

Епіцентр землетрусу знаходився за 146 кілометрів від острова Самар. Вогнище підземних поштовхів залягало на глибині 32 кілометрів.

На даний момент сейсмологи скасували загрозу виникнення цунамі після потужного землетрусу на всіх тихоокеанських територіях за винятком Індонезії та Філіппін, повідомляє Тихоокеанський центр попередження про загрозу цунамі США.

Раніше Центр попереджав, що викликані землетрусом хвилі можуть загрожувати Японії, Тайваню та низці інших тихоокеанських держав і територій.