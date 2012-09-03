У Росії новий закон захистить здоров'я і розвиток дітей

У Росії набув чинності закон «Про захист дітей від інформації, що завдає шкоди їх здоров`ю і розвитку».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Уповноваженого при Президентові РФ з прав дитини, законом забороняється поширювати серед дітей інформацію, що спонукає до спричинення шкоди здоров`ю і самогубства; що викликає бажання уживати наркотики, алкоголь і сигарети; що заперечує сімейні цінності і формує неповагу до батьків; що реабілітує протиправну поведінку, а також таку, що містить нецензурну лайку та інформацію порнографічного характеру тощо.

Законом передбачено маркування телепередач за віком «6+», «12+», «16+» і «18+».

Уповноважений РФ з прав дітей Павло Астахов упевнений, що із введенням закону в дію органи державної влади та інститути цивільного суспільства (зокрема батьківських об`єднань) отримають ефективні правові важелі реагування на будь-які спроби етично-психологічного розтління дітей за допомогою ЗМІ. Подібні прецеденти траплялися й раніше (наприклад, коли батьківська громадськість у судовому порядку вимагала закриття реаліті-шоу), але через брак правої бази спроби не мали успіху.

За словами П.Астахова, закон відповідає світовим стандартам інформаційної безпеки, що допускають обмеження законом свободи одержувати і поширювати інформацію, якщо це необхідно на користь охорони здоров`я і моральності дітей.

Разом з тим, дія закону, зокрема в частині регулювання захисту дітей від інформації еротичного і порнографічного характеру, не розповсюджується на оборот інформаційної продукції, яка має значну історичну, художню або іншу культурну цінність для суспільства.

Закон був ухвалений Держдумою РФ у грудні 2010 року і підписаний Президентом Росії на початку 2011 року.