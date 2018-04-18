Які хвороби написані на обличчі?

Прищі, втім як і мішки під очима, здатні розповісти багато чого про стан нашого здоров`я. Але хворобу завжди легше попередити, ніж лікувати. Щоб з`ясувати, чи є у вас схильність до того або іншого захворювання, деколи достатньо уважно подивитися в дзеркало. Зверніть увагу: приведена нижче інформація у жодному випадку не може служити альтернативою візиту до лікаря. Це лише привід задуматися про своє здоров`я і здоров`я своїх близьких, збалансувати харчування і почати вести здоровий спосіб життя. Лоб

Товста шкіра з щільними, ніби «надутими» зморшками у верхній частині може свідчити про ослаблені нирки.

Ймовірна причина появи коричневих плям на шкірі поблизу коріння волосся — проблеми з печінкою.

Дві вертикальні зморшки над основою носа можуть бути ознакою того, що в раціоні у цієї людини дуже багато білків і жирів тваринного походження, які перевантажують печінку.

Брови

Рідкі брови з короткими, ламкими волосками, які випадають, можуть сигналізувати про те, що необхідно перевірити щитовидну залозу, не виключена ймовірність її гіпофункції. Якщо брови від природи дуже вузькі, то найчастіше це викликано браком жіночого гормону естрогену.

Якщо ж навпаки, брови у жінки нагадують брови Леоніда Ілліча — такі ж широкі і кущисті, це велика ймовірність того, що в надлишку присутній чоловічий гормон — тестостерон.

Очі

Верхня повіка

Так звані «запалі» очі або різка складка між рухомою і нерухомою частиною верхньої повіки свідчать про зниження загального тонусу і брак енергії. Повіки, що «набрякли», можуть бути ознакою того, що серце не справляється з навантаженням і б`ється недостатньо сильно для того, щоб доставити потрібну кількість крові до нирок. Тонка, провисаюча складка, що йде по діагоналі від середини ока до кута, говорить про ослаблену серцеву діяльність.

Коричневі плями і/або жировики в цій ділянці можуть бути ознакою того, що не в порядку печінка.

Нижня повіка

Ділянка під очима «показує» стан сечового міхура і нирок. Якщо під повіками утворюється невелика припухлість, велика ймовірність неполадок з сечовим міхуром. Якщо розмір цієї припухлості більш за 1,5 сантиметрів, то, швидше за все, нирки функціонують не так ідеально, як хотілося б.

Почервоніння в ділянці від внутрішніх куточків очей до носа дозволяють припустити застій в кровообігу або запалення внутрішніх органів.

По нижній повіці легко «прочитати», чи все в порядку по частині гінекології. Як правило, за наявності якихось неполадок в матці є набряклість в цій ділянці.

Щоки

Проблеми з вуглеводним обміном можна розпізнати, дивлячись на нижню частину щік: їх часті «супутники» - це зморшки і шкіра, яка здається сірою, млявою і такою, що втратила тонус.

Якщо аналогічні проблеми в комбінації з розширеними порами зустрічаються вище — під вилицями, то можна припустити проблеми з білковим обміном.

Ніс Діагональна зморшка, що йде через основу носа, може бути сигналом про те, що функція щитовидної залози понижена. Якщо при цьому щитовидна залоза збільшена, то це привід звернутися до ендокринолога.

Дивлячись на спинку носа, можна припустити, який тип нервової системи у її володаря. Люди, у яких спинка носа вузька, легко «вибухають» і виходять з себе. Ті, у кого вона широка, набагато спокійніші.

Якщо на спинці носа є маленькі кровоносні судини, то, швидше за все, в наявності схильність до підвищеного тиску.

Кінчик носа «пов`язаний» зі шлунком. Якщо кінчик носа після їди біліє, йдеться про брак шлункового соку. Якщо ж кінчик носа червоний, причиною може бути гастрит.

Крила носа «показують» стан органів дихання. Почервонілі крила можуть бути ознакою запалення бронхів. Потовщення (ущільнення) крил можуть свідчити про схильність до астми.

Носогубні складки

Яскраво виражена носогубна складка праворуч — це привід поберегти свою печінку.

Яскраво виражена носогубна складка ліворуч — привід звернути увагу на підшлункову залозу. В цьому випадку може йтися про проблеми з вуглеводним обміном, який, у свою чергу, впливає на рівень цукру.

Прямі носогубні складки

Якщо складки спускаються від крил носа до рота майже прямо, не утворюючи класичну трапецію, ймовірно, що серцева діяльність так чи інакше ослаблена. Це може бути і серцево-судинна недостатність, і атеросклероз.

Закруглені носогубні складки – варто звернути увагу на те, як працює кишечник. Його перистальтика може бути ослаблена.

Складки, що спускаються до підборіддя, указують на проблеми з травленням і дуже велику кількість стресів.

Верхня губа

Тонка біла смужка над верхньою губою (така, ніби ви тільки що пили молоко і залишилися ледве помітні «вуса») може бути ознакою того, що їжа погано засвоюється. А наявність вертикальних зморшок може указувати на проблеми з водним балансом.

Нижня губа

Якщо після їжі ви регулярно переживаєте почуття тяжкості в шлунку (здуття живота належить до цього ж типу проблем), уважно розгляньте свою нижню губу. Слабкі зморшки на ній можуть говорити про те, що кишечник «лінується» перетравлювати їжу, окремі бліді ділянки — про проблеми з кровообігом, темно-червоні плями — про наявність поліпів, яскраво виражені, достатньо глибокі зморшки свідчать про те, що порушений водний баланс.

Зморшки під нижньою губою праворуч можуть говорити про те, що порушене кровопостачання печінки. Почервоніння або навіть ущільнення під нижньою губою по центру може свідчити про те, що необхідно стежити за рівнем цукру крові.

Ділянка навколо рота

Жовтуватий відтінок шкіри в цій ділянці типовий за наявності проблем з жировим обміном, ліловий відтінок свідчить про брак кисню, коричневий — про те, що їжа залежується і «бродить» в кишечнику, сіруватий — про те, що далеко не всі поживні речовини засвоюються.

Підборіддя

Ця ділянка пов`язана зі статевою сферою. Розширені пори шкіри, прищі і вугрі — ознака нерегулярності менструального циклу і можливих проблем в гінекологічно-гормональній сфері.

Наявність зморшок, що піднімаються від підборіддя вертикально до щік, говорить про те, що особливу увагу потрібно звернути на 12-перстну кишку.

Чітка, достатньо глибока ямка на підборідді говорить про те, що необхідно поберегти хребет.

medinfo.ua