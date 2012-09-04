Кокосове масло – засіб від карієсу
10:15, 04 вересня 2012Зарубіжні новини
6
Ворог стрептококів
Кокосове масло захищає зуби від карієсу, з`ясували біологи з Атлонського технологічного інституту.
Вони вивчили дію різних речовин на бактерії, які живуть в ротовій порожнині і провокують розвиток карієсу. Відомо, що бактерія роду Streptococcus mutans поглинає цукор і інші вуглеводи, приводячи до виділення молочної кислоти, яка руйнує зубну емаль.
В результаті дослідження з`ясувалося, що оброблене травними ферментами кокосове масло зупиняє більшість видів стрептококів, що мешкають в роті. Поки невідомо, які саме компоненти кокосового масла стоять за цим процесом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter