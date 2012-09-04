Сльози позбавляють від образ

Психологи рекомендують не стримувати своїх сліз, якщо хочеться поплакати. Вони розповіли, чим корисні сльози для здоров`я.

Сльози допомагають позбутися образ. Накопичення образ загрожує різними захворюваннями, зокрема, онкологією.

Сльози допомагають зняти стрес і піднімають настрій, виводячи з організму шкідливі хімічні речовини, які утворилися в організмі в результаті емоційного стресу.

Сльози очищають очі і запобігають зневодненню слизистих оболонок.

Сльози діють як антибактеріальні і противірусні засоби, оскільки містять рідину, яка знищує 90-95% бактерій лише за 5-10 хвилин.

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