Як захистити себе від маніпуляції?

Є люди-маніпулятори, а є й такі, ким маніпулюють. Розглядаючи робочі, дружні або ж родинні стосунки, в кожному разі є і ті, й інші. До того ж, залежно від статусу і положення на ієрархічних сходах, маніпулятор може і сам піддатися маніпуляції.

Майже у кожного в житті бувало, коли з незрозумілої причини ти бігала містом зі спробою допомогти «подрузі», залишалася на роботі допізна, прибирала весь будинок, і все це тобі не подобалося, але робилося з власного бажання. Тобою маніпулювали.

На жаль, абсолютно вберегти себе від маніпуляції неможливо. Завжди знайдеться хтось хитріший за тебе, а може це буде навіть ненавмисно. Lady.tochka.net розповість тобі, як розпізнати маніпуляцію і захистити себе від неї.

Хто такий маніпулятор?

Маніпулятор - це людина, яка всіляко намагається використовувати іншу людину з вигодою для себе.

Маніпулятором може бути твій коханий, який постійно ухиляється від виконання домашніх обов`язків під виглядом того, що він втомився на своїй важкій роботі. А ти, як турботлива друга половинка, все постійно робиш сама.

Маніпулятором може бути твоя дитина, яка вимагає купити нове п`яте плаття, «адже у класі всі красиві, а я як бомж».

На роботі - сила-силенна маніпуляторів. Людина, яка приготувала тобі чай, допомогла перенести папери і пригостила цукеркою, може бути, робить це зовсім не з доброї причини. Але і не дивись на кожного співробітника спідлоба. Проаналізуй його мотив і вирішуй.

Друзі та подруги - найпоширеніші маніпулятори. Це не сім`я, де тебе люблять, і не робота, де ти повинна виконувати свої завдання. Подруги можуть просити про допомогу у будь-який момент, ти зірвешся і поїдеш через усе місто, а у відповідь - тиша. Тут важливо розуміти, хто з тобою надовго, а хто на кілька місяців.

Як уберегти себе від маніпуляції? Розглянемо кілька прикладів.

1. Профілактика понад усе

Тільки розуміючи, що маніпулятор грає на твоїх слабкостях, ти будеш простіше його розпізнавати. Перевіряй людей - дозволь їм використовувати твою чуйність - і якщо вони дійсно це зроблять, будь жорсткіше. Зрозумій, якщо ти працюєш без сну, а інші відпочивають - від цього легше далеко не тобі і це не означає, що ти хороший працівник, швидше дурний. Дай слабинку раз, щоб потім вона не переросла у глибоку тріщину.

2. Відповідай і відсторонюйся від атаки

Уяви ситуацію, що якийсь співробітник ні з того ні з сього починає тобі готувати чай, пригощати обідом, допомагати у дрібних справах. З одного боку, можливо, він залицяється таким чином, і тоді вже тобі вирішувати, чи варто починати якісь стосунки на роботі. Але якщо в один прекрасний день співробітник починає просити про допомогу у плані виконання завдань - це типовий маніпулятор. Запам`ятай, принцип «ти мені - я тобі» працює тільки з близькими людьми, от і не потрібно перетягувати його у робочу сферу. Тобі зробили чай - і ти зроби, пригостили зефіркою - наступного разу поділишся шматочком мармеладу і нічого більше. Якщо людина щиро допомагає тобі в чомусь - це добре, але пам`ятай, що ти її не просила, і це було її особисте рішення. Тому ти нічого їй не винна.

3. Почуття і справи - різного поля ягоди

Звісно, ти помічала, що є люди з хронічними хворобами, які раз у раз страждають то від головних болів, то від нежитю та інших дрібних недуг. Якщо твої колеги частенько згадують про погане самопочуття і просять виконати певну роботу за них - це маніпулятори. Звісно, коли людині справді погано, потрібно допомогти, але не варто робити це звичкою. Раз по раз - і тебе будуть сприймати як патичок-рятівничок, а ти розірвешся зі своїм об`ємом роботи і додатковими завданнями. Уважно вислухай, поспівчувай, скажи, що допомогти не обіцяєш, оскільки маєш свої справи.

Головний ворог маніпуляції - любов до себе. Думай про власні справи, адже ніхто інший за тебе це робити не буде. Постарайся робити те, що хочеш тільки ти, і тоді все буде значно простіше.

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