Діти хворіють через аборти матерів

Перенесені аборти підвищують ризик передчасних пологів і народження дитини з низькою вагою, довели фінські учені.

У дослідженні взяли участь більш як 300 тис. жінок, що народили. До народження першої дитини 31 тис. з них перенесла 1 штучний аборт, близько 4,4 тис. – 2 аборти і близько 1 тис. – 3 і більше абортів. Аналіз показав, що у жінок, що перенесли 3 і більше абортів, ризик передчасних пологів і народження малюка з дуже малою масою тіла був статистично вищий. Також підвищений ризик передчасних пологів у жінок, що перенесли 2 аборти. Крім того, зростає ймовірність смерті дітей під час пологів у цих матерів.

Дослідження показує, наскільки важливо приділяти увагу статевому вихованню, і розкриває ризики, пов`язані з проведенням абортів.

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