Від спортивних напоїв товстішають

Спортивні напої, які пропонують пити після тренування, щоб відновити сили, не такі вже й корисні. Це розповіли учені Гарварду і Оксфорду.

Як з`ясувалося, вони сприяють появі зайвої ваги. Окрім цього, викликають зневоднення, а тому під час тренувань їх пити взагалі не можна.

Учені вивчили напої Lucozade і Powerade, які користуються великою популярністю в світі. Медики помічають, що вони дуже калорійні, містять дуже багато цукру. Якщо Ви займаєтеся спортом, щоб скинути пару кілограмів, Вам необхідно від них відмовитися, інакше тренування будуть безглузді.

До речі, ці напої рекламувало дуже багато спортсменів і обіцяли просто неймовірні результати. Учені ж радять не ставитися до таких енергетиків, як до панацеї.

newsland.ru