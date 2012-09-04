У Росії не можна запровадити «сухий закон», оскільки на її території проживає 3 млн алкоголіків.

Про це в інтерв`ю радіостанції «Эхо Москвы» сказав головний державний санітарний лікар Росії, голова Росспоживнагляду Геннадій Онищенко.

«Цього не можна зробити (запровадити сухий закон – УНІАН), це буде неефективно. З тієї простої причини, що у нас 3 млн алкоголіків, які просто не можуть без цього», - сказав Г.Онищенко.

При цьому він додав, що в Росії декілька мільйонів осіб, які ще не мають діагнозу «алкоголізм», але без регулярного вживання теж не можуть обійтися. «Це теж хворі люди», - сказав він.

За його словами, влада РФ ухвалює профілактичні рішення, які повинні зменшити кількості тих, хто палить і вживає алкогольні напої.

При цьому Г.Онищенко назвав Росспоживнагляд каральним органом.

«Ми з себе цей бренд не хочемо знімати. Ми, дійсно, каральний орган», - сказав він.