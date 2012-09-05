У Ріо-де-Жанейро злочинець, ховаючись від поліції, захопив автобус з дітьми.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на мексиканські ЗМІ, за даними бразильської поліції, бандит і його спільник намагалися угнати автомобіль, проте були застигнуті поліцією. Розпочалася гонитва. Злочинці заховалися в будівлі клініки, де взяли в заручники одну із співробітниць. Внаслідок стрілянини жінка дістала поранення, а один із злочинців був убитий, передає РІА «Новости».

Спільнику вдалося втекти і заховатися в салоні автобуса з дітьми. Він поставив вимогу водію, щоб його доставили в один з районів фавел Ріо-де-Жанейро. Вимога була виконана. Діти внаслідок події не постраждали.

Наразі поліція розшукує злочинця, який заховався в трущобах.

Ріо-де-Жанейро є другим після Сан-Паулу містом Бразилії за рівнем поширення фавел - бідняцьких кварталів, де живуть десятки тисяч чоловік і високий рівень злочинності.