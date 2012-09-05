Кава із вершками псує фігуру
09:38, 05 вересня 2012Зарубіжні новини
0
Джерело жирів...
Дієтологи склали рейтинг напоїв, захоплення якими погано відбивається на фігурі.
Газована вода. Кожна випита пляшка газованої води – це сотні порожніх калорій. Від неї страждає не тільки фігура, але й зуби.
Енергетичні напої. Висококалорійний продукт. До того ж, вживання енергетиків порушує природну систему енергообміну в організмі людини.
Кава з добавками. Цукор, вершки і ароматизовані сиропи перетворюють каву на джерело жирів і вуглеводів.
Алкогольні коктейлі. Алкоголь – сам по собі калорійний продукт. А компоненти коктейля (вершки, сік, сиропи) ще додають напою калорій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter