Кава із вершками псує фігуру

Дієтологи склали рейтинг напоїв, захоплення якими погано відбивається на фігурі.

Газована вода. Кожна випита пляшка газованої води – це сотні порожніх калорій. Від неї страждає не тільки фігура, але й зуби.

Енергетичні напої. Висококалорійний продукт. До того ж, вживання енергетиків порушує природну систему енергообміну в організмі людини.

Кава з добавками. Цукор, вершки і ароматизовані сиропи перетворюють каву на джерело жирів і вуглеводів.

Алкогольні коктейлі. Алкоголь – сам по собі калорійний продукт. А компоненти коктейля (вершки, сік, сиропи) ще додають напою калорій.

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