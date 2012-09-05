Сімейне життя оздоровлює серце

Жінки, які перебувають у тривалому шлюбі, рідше стикаються із захворюваннями серця, в порівнянні з незамужніми жінками і тими, хто овдовів або пережив розлучення. До такого висновку прийшли американські соціологи, провівши дослідження на тему здоров`я і шлюбу.

Дослідження показало, що кожні 10 років шлюб знижує ймовірність серцево-судинних захворювань у жінок на 13%.

Разом з тим, з`ясувалося, що чоловіки, які рано одружуються, більше схильні до хвороб серця і судин в старшому віці, ніж ті, хто має коротший сімейний стаж. А ось найхворобливішими визнані неодружені. Раніше канадські учені довели, що одружені чоловіки здоровіші за неодружених, оскільки дружини примушують їх стежити за своїм здоров`ям.

likar.info