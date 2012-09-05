Планшети викликають безсоння

Причиною безсоння може бути робота з планшетом перед сном, показало дослідження, проведене ученими політехнічного інституту Rensselaer в Трої, штат Нью-Йорк.

Вони довели, що яскраве світло, що випромінюється від цих гаджетів, може пригнітити вироблення мелатоніну. Це гормон, який контролює сон і циркадні ритми. Дослідження показало, що з цієї точки зору працювати з планшетом перед сном небезпечніше, ніж дивитися телевізор.

У той же час невеликі гаджети (наприклад, смартфони) не чинять такого значущого впливу на циркадні ритми, оскільки випромінюють менше світла, відзначають автори дослідження.

zemladom.org