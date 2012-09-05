Фізичну силу чоловіка "видає" його голос

Фізичну силу чоловіка можна визначити за його голосом. Результати дослідження опубліковані в журналі Proceedings of the Royal Society.

У ході експерименту добровольців попросили вимовити однакові фрази, а учені записали їх голоси. При цьому учасники були людьми різних національностей і говорили на різних мовах. Одержані записи дали прослуховувати чоловікам і жінкам і попросили їх за голосами визначити силу м`язів людей, що говорили.

Виявилося, що, почувши чоловічий голос, люди можуть досить точно оцінити фізичну силу чоловіка. Хоча поки що невідомо, який параметр голосу вирішальний.

Дослідники вважають, що здатність оцінювати силу за голосом має еволюційне значення. Так, тварини не завжди мають можливість оцінити суперника візуально, тому визначають його силу за голосом.

psychologov.net