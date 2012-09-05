Багато овочів – теж погано

Влітку і на початку осені зростає число пацієнтів у лікарів-гастроентерологів. Лікарі пов`язують це з надмірним споживанням овочів і фруктів у цей період року.

Якщо людина має проблеми із шлунково-кишковим трактом, але при цьому на сніданок, обід і вечерю їсть овочі і фрукти, у неї загострюється гастрит, панкреатит, виразкова хвороба, пояснила гастроентеролог Інна Федорова, лікар вищої категорії. Організм людини не здатний перетравлювати дуже багато клітковини.

Салат із свіжих овочів на сніданок, борщ і овочеве рагу – на обід, а на вечерю - тільки фрукти. Ось звичайне меню більшості літніх пацієнтів гастроентерологів. Лікар підкреслила, що харчування повинне бути збалансованим. У здорове меню потрібно включати каші, м`ясні і рибні страви.

newsland.ru