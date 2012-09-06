Хвороби змінюють наше обличчя

Багато проявів хвороб відбиваються на зовнішності людини, говорять терапевти. Лікарі розповіли, які зовнішні ознаки можуть вказати на погіршення здоров`я.

Так, при розвитку анемії колір обличчя стає блідим, видно блакитні прожилки вен. Сіруватий або синюшний колір обличчя свідчить про можливі хвороби серця, а жовтуватий – про ураження печінки. На проблеми з печінкою можуть указувати і судинні зірочки на щоках і біля носа. Червонуватість на обличчі з переходом на ділянку шиї нерідко є ознакою підвищеного тиску.

Висипання у вигляді прищиків на лобі і скронях – привід перевірити підшлункову залозу і жовчний міхур. Восковий відтінок шкіри обличчя, який супроводжується яскравим рум`янцем – можлива ознака туберкульозу.

likar.info