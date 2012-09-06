Як схуднути за допомогою музики

Апетит людини залежить від навколишнього фону, заявили американські дієтологи. Вони стверджують, що приємна спокійна музика і приглушене освітлення під час трапези не дозволять переїдати.

В ході дослідження за участю відвідувачів ресторанів вчені прийшли до висновку, що в тихих м`яко освітлених місцях люди з`їдають на 18% менше звичайного і отримують більше задоволення від їжі. Та ж тенденція актуальна і для прийому їжі в домашніх умовах.

Дієтологи пояснюють, що оскільки в спокійній обстановці їжа приносить більше задоволення, то це зменшує її споживання.

korzonews.info