Найкращий засіб від депресії

Якщо тебе наздогнала депресія – не біда. Варто лише трохи попітніти і від твоєї пригніченості не залишиться й сліду.

Щоденні фізичні навантаження допоможуть тобі «випустити пару», подолати стрес і забути про наболілої депресії раз і назавжди.

Американські вчені з Університету Далласа підтверджують кожне з вищезгаданих слів. Вони вважають, що всього лише півгодини вправ в день достатньо для того, щоб знову відчути радість і смак до життя.

«Фізична терапія так само ефективна, як і традиційне медикаментозне лікування, і по своїм позитивним показникам може повністю його замінити», – розповідають психологи. «Фізичні навантаження діють на зразок антидепресантів, поступово відновлюючи психічну активність, нормалізуючи сон і апетит».

У ході експерименту вчені відзначили, що всього лише через 25 хвилин активності, психічний стан депресивних пацієнтів помітно поліпшувалося, а їх життєвий тонус і настрій підвищувалися буквально на очах, що і слугувало їм стимулом для подальших вправ. Щоб позбавитися від гнітючих думок та інших симптомів депресії психологи радять регулярно займатися фізкультурою в якості профілактики.

korzonews.info