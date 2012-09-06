Вітамін А лікує рак простати

Успіх лікування раку простати пов`язаний з рівнем вітаміну А в крові пацієнта. Достатній і високий рівень цього вітаміну ослаблює клітини раку, прийшли до висновку учені з Нью-Йоркського університету.

У ході дослідження учені довели, що ретиноєва кислота (форма вітаміну А) робить клітини раку простати податливішими до лікування хіміотерапевтичними препаратами. Механізм цього поки що невідомий. Виявлено, що дефіцит вітаміну А підвищує виживаність ракових клітин.

Природними джерелами, багатими на вітамін А, є теляча печінка, морква, шпинат, гарбуз, зелена листова капуста, брокколі.

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