Фікус допомагає завагітніти
Легендарна рослина
Фікус - легендарна рослина.
А все почалося під час правління королеви Вікторії, ще тоді він був визнаний «головою родини». Завдяки тому, що в соці фікуса міститься каучук, його так само прозвали: «гумове дерево» і використовували у виготовленні каучуку.
Властивості фікуса
Крім того, що це рослина красива, кожен вид фікуса оригінальний по-своєму. Від розмальовки листя до їх форми - все унікальне.
Фікусу приписують чудодійні властивості позбутися низки хвороб, таких як: мозолі, геморой, гематома, мастопатія, захворювання суглобів, кишкові розлади і багато інших. До того ж, завдяки його листю, він діє в якості потужного фільтра повітря. Збираючи, як губка всі несприятливі речовини в повітрі в приміщенні, де він знаходиться.
Фікус і вагітність
Давно існує повір`я, що фікус допомагає завагітніти.
Для зневірених пар, які чекають не дочекаються коли стануть батьками, покупка фікуса може допомогти досягти цієї мети. А ще краще, коли фікус хтось подарував. Він приносить щастя в будинок, разом з можливістю жінці незабаром стати мамою.
А щодо дієвості цього методу звичайно багато розбіжностей.
Хтось, безумовно, вірить в магічні властивості фікуса допомоги завагітніти бажаючим жінкам, хтось стверджує, що це все самонавіювання. Яким би не був вірний варіант, факт залишається фактом, будь то самонавіювання, будь то магічні властивості фікуса, жінка досягає поставленої мети. В результаті, тільки це важливо.
Головне також пам`ятати про те, що потрібно себе берегти, щоб забезпечити позитивний розвиток плоду і гарне здоров`я майбутній дитині.