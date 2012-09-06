Фікус - ле­ген­дар­на рос­ли­на.

А все по­ча­ло­ся під час правління ко­ро­ле­ви Вікторії, ще тоді він був виз­на­ний «го­ло­вою ро­ди­ни». Зав­дя­ки то­му, що в со­ці фікуса міститься ка­у­чук, йо­го так са­мо про­зва­ли: «гу­мо­ве де­ре­во» і ви­ко­рис­то­ву­ва­ли у виготовленні ка­у­чу­ку.

Властивості фікуса

Крім то­го, що це рос­ли­на кра­си­ва, ко­жен вид фікуса оригінальний по-своєму. Від роз­мальов­ки лис­тя до їх фор­ми - все унікальне.

Фікусу при­пи­су­ють чудодійні властивості поз­бу­ти­ся низ­ки хво­роб, та­ких як: мозолі, ге­мо­рой, ге­ма­то­ма, мастопатія, за­хво­рю­ван­ня суглобів, кишкові роз­ла­ди і ба­га­то інших. До то­го ж, зав­дя­ки йо­го лис­тю, він діє в якості по­т­уж­но­го фільтра повітря. Зби­ра­ю­чи, як губ­ка всі несприятливі ре­чо­ви­ни в повітрі в приміщенні, де він зна­хо­дить­ся.

Фікус і вагітність

Дав­но існує повір`я, що фікус допомагає завагітніти.

Для зневірених пар, які че­ка­ють не до­че­ка­ють­ся ко­ли ста­нуть бать­ка­ми, по­куп­ка фікуса мо­же до­по­мог­ти до­сяг­ти цієї ме­ти. А ще кра­ще, ко­ли фікус хтось по­да­ру­вав. Він при­но­сить щас­тя в бу­ди­нок, ра­зом з можливістю жінці не­за­ба­ром ста­ти ма­мою.

А що­до дієвості цьо­го ме­то­ду зви­чай­но ба­га­то розбіжностей.

Хтось, без­умов­но, вірить в магічні властивості фікуса до­по­мо­ги завагітніти ба­жа­ю­чим жінкам, хтось стверджує, що це все самонавіювання. Яким би не був вірний варіант, факт залишається фак­том, будь то самонавіювання, будь то магічні властивості фікуса, жінка досягає поставленої ме­ти. В результаті, тільки це важ­ли­во.

Го­лов­не та­кож пам`ята­ти про те, що потрібно се­бе бе­рег­ти, щоб за­без­пе­чи­ти по­зи­тив­ний роз­ви­ток пло­ду і гар­не здо­ров`я майбутній дитині.

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