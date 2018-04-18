Чи може друг замінити психолога?
Дружня допомога, тобто співчуття і участь, зменшує наше страждання, біль і тривогу...
Дружня допомога, тобто співчуття і участь, зменшує наше страждання, біль і тривогу.
Але через деякий час виникає нова проблема, і ми знову звертаємося за допомогою до друзів. В психотерапії все інакше. Ми прагнемо до того, щоб у клієнта виникло відчуття процесу, руху, поступової зміни. І будуємо складну систему взаємодії, для того, щоб той, хто прийшов до нас за допомогою, рано чи пізно міг відмовитися від неї.
Завдання психотерапевтів полягає в тому, щоб допомогти нам по-іншому поглянути на власне життя. А сенс дружньої участі - втішити, поспівчувати і підтримати в даний момент. Розуміючи при цьому межі своїх можливостей, щоб (не) втручанням не завдати другові додаткову травму.
Вчитися співчуття
Ми втішаємо наших друзів у важкі періоди їх життя. І сподіваємося, що вони будуть уважні до нас: дадуть виговоритися, не перебиваючи, вислухають, зрозуміють.
Дружба неможлива без емоційної включеності один одного. Психотерапевту для успішної роботи необхідна дистанція у стосунках з клієнтом. Вона дозволяє вести відкритий діалог, завдяки якому людина відчуває, що її приймають такою, яка вона є, і можна говорити про все, не побоюючись засудження або несхвалення.
Робота психологів вимагає великих зусиль і майстерності, і вона оплачується. Дружба ж безкорислива. Психотерапевти вчаться відчувати іншу людину, опановують техніку емпатичного слухання.
Звичайно, тим, хто вибрав цю професію з співпереживання людям, а не з бажання маніпулювати і керувати ними, легко освоїти вміння спілкуватися, не засуджуючи, не оцінюючи інших, не ставлячи їм діагнози. Але і для них незвично слухати іншого (навіть, якщо він говорить про зовсім незначне) з тією увагою і намаганням, на що вони здатні. Тому перші досліди психологічного консультування проходять під контролем супервізора, досвідченого психотерапевта.
Що ж робити, якщо ми опинилися мимовільним свідком того, як подруга все більше занурюється в депресію? Бути справжнім другом в цьому випадку означає наполягти на тому, щоб вона звернулася за допомогою до професіоналів.
Небезпечна залежність
Дві двадцятирічні дівчини сидять в кафе. Одна з них, ледве стримуючи сльози, розповідає про невдалий роман. Чому їй весь час не щастить - може бути, з нею що щось не так?
"Насправді ти хотіла б залишитися одна, тебе це влаштовує, і сама ти робиш усе, щоб тебе кидали. Ти дуже інфантильна, щоб взяти на себе відповідальність за ваші відносини", - безпристрасним тоном експерта відповідає їй подруга.
Такі висновки можна назвати "наївним психоаналізом" (або професійним консультуванням): у них багато особистих, безапеляційних оцінок і порад, які задовольняють прагнення до лідерства тих, хто їх вимовляє.
Позиція особливо довіреної особи, до якого навколишні звертаються за рішенням своїх особистих чи сімейних проблем, підвищує самооцінку. І людина швидко звикає бути "тим, хто краще знає" і починає (часто несвідомо) грати в спасителя. Таким чином вона самостверджується і забуває про свої особисті проблеми.
Так, поряд з 52-літньою Ольгою завжди багато подруг, які потребують підтримки. Вона мало розповідає їм про те, що турбує і хвилює її, але може нескінченно обговорювати деталі життєвих історій своїх "підопічних".
Такі люди культивують чужу уразливість, щоб не думати про власну. Ольга боїться втратити контроль над тим, що відбувається у своєму житті і в якомусь сенсі залежить від своїх друзів: поки поруч є той, кому погано, вона буде відчувати себе добре.
Природжені слухачі
І все ж є серед нас ті, хто особливо розташовують до відвертості. Природно, без будь-якої вигоди для себе. У них немає ні найменшого бажання бути терапевтами для своїх друзів. Про таких кажуть - "так він природжений психолог!".
Це ті, хто вміє вислухати, що особливо цінно, оскільки навколо нас набагато більше людей, які активно втручаються в наше життя. Це той самий "дружній жилет", в який можна зручно і безпечно поплакати.
Точно підбираючи слова або просто уважно слухаючи, вони допомагають нам краще зрозуміти себе. Ми немов бачимо в них образи батька або матері. І такі люди дійсно часто стають хорошими психотерапевтами, якщо вирішують здобути спеціальну освіту.
Чи можна відрізнити природженого психолога від того, хто, нехай і несвідомо, вибудовує навколо себе коло "залежних"?
Перші найчастіше без ревнощів відносяться до професіоналів. А людина, що претендує на особливу роль у своєму оточенні, сприймає професійну допомогу болісно.
Будь-яка спроба друзів вирішити свої проблеми без нього викликає бажання негайно повернути "відступника" під своє крило. Існування інших можливостей здається загрозою його особливого становища. Спробуйте сказати, що впоралися з проблемою самі або що збираєтеся піти на психологічний тренінг.
Природжений психолог буде цьому радий, а "гуру" зробить все можливе, щоб знецінити те, що робиться без його відома та участі.
Різні відносини
"Справжній друг - той, з ким я себе відчуваю краще. Це той, з ким я можу посміятися над собою і з ким можна помовчати", - говорить 32-літній Сергій.
"Коли я занадто захоплююся, моя найкраща подруга повертає мене на землю, - зізнається 29-літня Надія. - Вона допомагає мені не заплутатися в романах, адже я так схильна видавати бажане за дійсне. Вона говорить: "подивимось, що у тебе є насправді, відкрий нарешті очі", - і до мене повертається здатність ясно мислити.
Самі психологи ніколи не займаються психотерапією з друзями.
Ми повинні уникати подвійних відносин, тобто таких, де до психотерапевтичних додаються відносини споріднення, влади, дружби або любові. Вони заважають вибудовувати терапевтичні відносини, вільні від оцінок. Психотерапія у цьому разі не може бути ефективною.
Тому, навіть, для психотерапевта друг повинен залишатися тільки другом. Найкраще, що він може зробити для нього, - це втішити, підтримати і, якщо знадобиться, дати телефон свого колеги-професіонала.
Яким би парадоксальним не здався цей висновок, але чим краще наші друзі утримуються від гри в психолога, тим сильніше стає те, що об`єднує у нас взаємне розуміння і прийняття. І тим більше цілющою виявляється наша дружба!