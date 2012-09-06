Біля берегів Туреччини потонуло риболовецьке судно

Кількість жертв аварії риболовецького судна, яке перевозило більш як 100 нелегальних мігрантів і затонуло в Эгейскому морі біля узбережжя турецького міста Ізмір, збільшилася до 58 осіб, повідомляє РІА «Новости».

Врятовано 46 осіб, зокрема капітана і його помічника.

На судні, яке затонуло поблизу берега повіту Мендерес, були мігранти з Іраку, Сирії, Палестини, в основному жінки і діти. Воно прямувало з Туреччини до Великобританії, передає телеканал NTV.

Правоохоронні органи затримали двох турецьких громадян за підозрою в організації нелегальної торгівлі людьми, повідомляє телеканал CNN-Turk з посиланням на джерела в МВС.