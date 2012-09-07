Хочеться морозива? Тобі бракує кальцію
Несподівані смакові бажання
Експерти вважають, що уподобання в їжі або несподівані смакові бажання сигналізують про те, чого бракує твоєму організму.
Улюблені продукти можуть вказувати на те, які в тебе проблеми зі здоров`ям. І навіть можуть допомогти при постановці діагнозу.
Дізнайся, чого бракує твоєму організму. Якщо тобі весь час хочеться з`їсти.
1. Шоколад і цукерки
Сигнал про гормональні порушення. Слід перевірити щитоподібну залозу та відвідати гінеколога.
Також тяга до солодощів і шоколаду може бути ознакою того, що ти почуваєшся нещасною, тобі бракує уваги, любові й турботи близьких людей.
2. Горіхи
Часто хочеться погризти арахіс, мигдаль або фундук? Твоєму організму бракує вітаміну Е, який є цінним антиоксидантом, допомагає організму боротися зі стресом.
3. Морозиво
Тяга до морозива, навіть у зимовий період, вказує на дефіцит кальцію в організмі.
4. Солоні огірки й морква по-корейськи
Багато хто вважає, що тяга до солоного – перша ознака вагітності. На жаль, це не завжди так.
Якщо тобі весь час хочеться солоного, твій організм подає сигнал SOS про те, що йому бракує корисних мікроелементів і мінералів, а також здорового сну. Можливо, настав час переглянути свій зайнятий робочий графік і знайти в ньому час на відпочинок.
5. Перець і часник
Бажання з`їсти щось перчене та з часником – сигнал про проблеми з травленням. Це особливо актуально, якщо у твоєму раціоні багато жирної їжі, з якою твій ШКТ не може впоратися й потребує допомоги.
6. Свіжа морква й апельсини
Твій організм сигналізує про дефіцит бета-каротину.
7. Свіжа капуста
Увесь час хочеться хрумтіти свіжою капустою? Можливо, в тебе проблеми з роботою кишечнику, зокрема з його своєчасним очищенням.
8. Кислі фрукти та ягоди
Тягне з`їсти лимон без цукру, ківі або журавлину? Твоєму організму бракує вітаміну С. Не ігноруй ці сигнали, можливо, саме своєчасне поповнення запасу вітаміну С захистить тебе від спалаху застуди та грипу.
9. Креветки й морепродукти
Твоєму організму бракує йоду.
10. Какао або гречка
Тяга до цих двох продуктів вказує на дефіцит магнію.