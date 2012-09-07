Чи варто видаляти гланди?

Ангіна - страшно неприємне захворювання, лікувати яке самостійно категорично не бажано. Оскільки холодна осінь уже на носі, варто задуматися про можливий ризик підхопити вірус і страждати від болю в горлі.

Якщо ти часто хворієш на ангіну, то, звісно, не раз замислювалася про видалення гланд. Але відмовки знайомих, ніби це неймовірно важливі органі, відіграли своє. І от ти вже й не знаєш - бути чи не бути, залишити гланди чи «з ока геть, з горла геть»?

Lady.tochka.net вирішила розібратися, чи варто залишати гланди, якщо вони завдають так багато дискомфорту.

Так, гланди дійсно є дуже важливим імунним органом, але для тих, хто не хворіє на ангіну часто. Якщо ж твоє горло частенько запалене, їх наявність не особливо важлива. Справа в тому, що після безлічі ангін гланди стають пухкими, у них без проблем потрапляє безліч бактерій. Крім того, у мигдалинах утворюються порожнини, які можуть капсулюватися, але всередині залишитися порожніми. Саме там «грають бенкет» віруси під час запалення.

Перша ознака для видалення гланд - білі грудочки на них. Багато хто не вважає це проблемою, а просто полоще горло з надією, що скоро пробки підуть. Насправді це їжа, що забилася в пухкі гланди після ангіни і змішалася з гноєм, і тільки лікар може їх усунути.

Промивання - це дуже добре, але, по суті, вони нічим не допомагають. Справа в тому, що мигдалина однаково буде пухкою, і в її кратери потраплятиме їжа. Крім того, промивання очищує тільки передню сторону мигдалини, а на задній продовжують розмножуватися бактерії, забруднюючи кров. Продукти життєдіяльності мікроорганізмів можуть дати ускладнення на органи, особливо на серце. Крім того, імовірно, що бактерії викличуть і інші захворювання - а в списку їх порядку 100.

Причин вирізати зіпсовані ангіною гланди чимало: це проблеми зі шкірою, серцем, щитоподібною залозою. Усе настільки серйозно, що навіть виношувати плід не радять при хронічному тонзиліті. Чому? Тому що кров тоді не найкращої якості і є можливість викидня. Крім того, хворі гланди не захищають ні від бронхіту, ні від фарингіту, про які так часто згадують, намагаючись мигдалини врятувати.

Якщо ж виріжеш гланди - є можливість назавжди забути про пекельні болі в горлі. А здоровіший спосіб життя допоможе не хворіти.

Сходи на консультацію до гарного ЛОР-лікаря, він огляне твої мигдалини і вирішить, чи варто видаляти гланди. І якщо рекомендація ствердна - навіть не замислюйся, не такий страшний вовк, як його малюють. Якщо операцію робити в гарній клініці - тобі буде не боляче, усе обійдеться невеликим дискомфортом. Зате потім твоє горло ніколи більше не болітиме!

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