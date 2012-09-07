Мед полегшує похмілля
10:23, 07 вересня 2012Зарубіжні новини
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Заїдайте ним спиртне
Звичайний мед є відмінним нейтралізатором шкідливого впливу алкоголю на людський організм, заявили британські вчені з Королівського хімічного товариства.
Проведені ними дослідження показали, що мед сприяє виведенню токсинів, які накопичуються в організмі після вживання спиртних напоїв. Це відбувається завдяки основному активного компоненту меду - фруктозі.
Дослідники рекомендують вживати мед під час гуляння зі спиртними напоями. Це скоротить тривалість прийдешнього похмілля.
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