Мед полегшує похмілля

Звичайний мед є відмінним нейтралізатором шкідливого впливу алкоголю на людський організм, заявили британські вчені з Королівського хімічного товариства.

Проведені ними дослідження показали, що мед сприяє виведенню токсинів, які накопичуються в організмі після вживання спиртних напоїв. Це відбувається завдяки основному активного компоненту меду - фруктозі.

Дослідники рекомендують вживати мед під час гуляння зі спиртними напоями. Це скоротить тривалість прийдешнього похмілля.

korzonews.info