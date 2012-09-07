Як не пропустити перший візит до гінеколога?

Закінчилися літні канікули, підлітки обмінюються враженнями, обговорюють свої літні пригоди.

Разом з тим, наочно видно, як всі підросли, а з віком приходять і фізіологічні зміни в організмі, які іноді потребують ретельної уваги з боку батьків, а часом і лікарів.

"Сучасні діти дорослішають швидше" - цей вислів ми часто можемо чути від батьків. І це дійсно так. Процес називається акселерацією – прискореним розвитком. Порівняно з попередніми десятиліттями немовлята народжуються більшими й важчими, а розвиток тіла, розуму і психіки випереджає на 1-3 роки дітей попередніх поколінь. У підлітковому віці основним показником цього процесу є статеве дозрівання. Як правило, хлопці цей період проходять досить спокійно - фізіологічні зміни сприймаються без зайвих емоцій, а зміна гормонального фону не має чіткої вираженості.

У дівчат все складніше. Зміна гормонального фону призводить до явних змін у зовнішності й фізіології, починаються перші менструації. В деяких випадках це може бути сильним стресом для дівчини, якщо з нею попередньо не була проведена роз’яснювальна робота за боку матері чи гінеколога.

Коли ж варто вперше відвести свою дочку до жіночого лікаря?

Щодо цього існує чимало суперечок. Деякі батьки намагаються випередити час і відвідати лікаря раніше, ніж потрібно: мовляв, нехай дитина звикає. Насправді це не зовсім правильно.

Водночас існують певні причини, коли все ж таки не слід звоалікати з походом до гінеколога, а саме:

•при сильних або дуже слабких менструаціях;

•якщо менструації залишаються нерегулярними протягом 1-1,5 років;

•коли цикл триває менш ніж 21 або більш як 35 днів;

•менструації відсутні більш ніж 1,5-2 місяців;

•менструації не починаються у віці 15 років;

•при тяжкому перебігу місячних;

•коли відчувається свербіж, печіння, дискомфорт у ділянці зовнішніх статевих органів або при сечовипусканні;

•при надлишковому рості волосся на ногах, обличчі, грудях;

•якщо до 13-14 років не почали розвиватися молочні залози, відсутнє волосся на статевих органах;

•на початку статевого життя.

"Доцільно також порадитися з гінекологом, якщо батьки планують провести дівчинці щеплення проти вірусу папіломи людини, адже доведено, що максимальну ефективність проти раку шийки матки вакцина має, якщо вводити її до початку статевого життя. Тому важливо надати цю інформацію батькам дівчинки заздалегідь!" – рекомендує Ксенія Хажиленко, завідуюча відділенням амбулаторної допомоги клініки "Ісіда".

Варто зазначити, що в жодному разі не можна робити цього насильно, оскільки це лікар, який буде супроводжувати жінку все її життя, і якщо дитина в перший свій візит буде налякана, це може мати негативні наслідки в майбутньому.

Загалом плановий похід до гінеколога проводиться при переході із середньої в старшу школу, хоча варто зазначити, що ця процедура здійснюється "конвеєром", і дитині це може бути неприємно, тому поцікавтесь у доньки, чи згодна вона на це, а якщо ні, то відправте її до лікаря, де їй буде приділено увагу без зайвих очей.

Також не слід забувати, що після відпочинку, особливо якщо він був пов’язаний з перебуванням у воді, можливе інфікування зовнішніх статевих органів, що може потребувати більш раннього звернення до гінеколога, ніж планувалося.

Не варто нехтувати й тим фактом, що статеве життя у підлітків зазвичай починається набагато раніше, ніж цього хотіли б батьки, і це також може стати приводом для передчасного візиту до лікаря.

dytyna.info