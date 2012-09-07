Як вилікувати заїкання за тиждень

Китайські учені розробили метод лікування заїкання, який заснований на перепрограмуванні мозку. Одужання відбувається вже через тиждень.

Співробітники Пекінського педагогічного університету випробували новий метод на 15 добровольцях. Всі учасники перед початком експерименту пройшли комп`ютерне сканування мозку. Потім тричі в день протягом тижня вони виконували спеціальні мовні вправи: повторювали двоскладові слова і читали з картинок текст. В кінці експерименту у випробовуваних заїкання майже повністю зникло.

Ці вправи допомагають перебудувати частину мозку, яка відповідає за мовні функції. Повторне МРТ показало, що мозочок став працювати активніше, а ділянка Pars opercularis, також пов`язана з формуванням мови і дуже активна у заїк, стала спокійніша.

likar.info