У Китаї внаслідок зруйновано 20 тисяч будинків
12:52, 07 вересня 2012Зарубіжні новини
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Загинуло понад 40 людей
В результаті землетрусу магнітудою 5,7 на півдні Китаю загинули 43 і поранено 150 людей, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа.
Згідно з даними Геологічної служби США, землетрус стався в провінції Юньнань і Гуйчжоу, де пошкоджено або зруйновано близько 20 тисяч будинків, близько 100 тисяч людей було евакуйовано.
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