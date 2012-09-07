У Китаї внаслідок зруйновано 20 тисяч будинків

В результаті землетрусу магнітудою 5,7 на півдні Китаю загинули 43 і поранено 150 людей, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство Сіньхуа.

Згідно з даними Геологічної служби США, землетрус стався в провінції Юньнань і Гуйчжоу, де пошкоджено або зруйновано близько 20 тисяч будинків, близько 100 тисяч людей було евакуйовано.