Характер хлопця - за вмістом його келиха

Характер чоловіка можна дізнатися за його улюбленим напоєм, вважає психолог Андрій Некрасов.

Так, чоловік, який віддає перевагу пиву, як правило - хорошим сім`янином. Це спокійний, урівноважений чоловік. Але разом з тим, йому приємніше провести час в галасливій компанії друзів, ніж сидіти удома.

Вино і шампанське вибирають чоловіки-естети. Вони демократичні в життєвих питаннях і легкі на підйом. Але іноді бувають несерйозними, навіть під час ухвалення важливих рішень. Такі чоловіки дуже високої думки про себе.

З чоловіками, які віддають перевагу коньяку, віскі або текилі, можна відчувати себе, як за кам`яною стіною. Але у них проблеми з відчуттям гумору.

Чоловіки, які вибирають алкогольні коктейлі, не налаштовані на серйозні відносини з жінкою.

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