Гучний звук навушників ушкоджує клітини мозку

Виробники звуковідтворюючої апаратури без кінця стверджують, що слухати музику на максимальній гучності шкідливо. Проте, більшість власників плеєрів і навушників зазвичай саме так музику і слухають, особливо якщо перебувають в нетверезому стані після важкого дня. У чому конкретно полягає шкода гучного звуку, вдалося встановити лише зараз. Експерти з Університету Лестера довели, що надмірно висока гучність навушників приводить до пошкодження оболонки нервових клітин, що зумовлює тимчасову глухоту.

Для британських лікарів результати дослідження причин втрати слуху тим важливі, що стала ясна природа багатьох випадків виникнення глухоти - такої, яку можна вилікувати, повідомляє kakmed.com. Експеримент з вивченням мієлінової оболонки пошкодженого слухового нерва показав, що для її відновлення зазвичай потрібно три місяці.

newsland.ru