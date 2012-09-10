Риб'ячий жир навчить дітей читати

Прийом добавок з Омега-3 жирними кислотами допомагає дітям поліпшити навики читання. До такого висновку прийшли експерти з Оксфордського університету.

У експерименті, що проводиться, взяли участь 362 дитини у віці 7-9 років. Щодня протягом 16 тижнів вони одержували добавки, що містять 600 міліграм омега-3 жирних кислот. З`ясувалося, що діти з поганими навиками читання наздогнали своїх однолітків швидше, ніж група, що одержувала плацебо. За 3 тижні їх показники читання покращали на 20%.

Автори дослідження відзначають, що харчові добавки з омега-3 позитивно впливали на функції мозку дітей. Їх батьки також відзначили, що за час прийому жирних кислот у дітей покращала поведінка.

likar.info