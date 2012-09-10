На Кубі без електрики лишилися Гавана і кілька провінцій

На Кубі сталося великомасштабне відключення електроенергії, без світла залишилися майже вся Гавана і кілька провінцій країни.

За повідомленнями, що надходять, електроенергія відключилася після восьмої години вечора в неділю за місцевим часом. Причини аварії поки що невідомі, повідомляє ІТАР-ТАСС.

За попередніми даними, без світла залишився весь західний край Куби.