На Кубі без електрики лишилися Гавана і кілька провінцій
10:14, 10 вересня 2012Зарубіжні новини
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Причини аварії невідомі
На Кубі сталося великомасштабне відключення електроенергії, без світла залишилися майже вся Гавана і кілька провінцій країни.
За повідомленнями, що надходять, електроенергія відключилася після восьмої години вечора в неділю за місцевим часом. Причини аварії поки що невідомі, повідомляє ІТАР-ТАСС.
За попередніми даними, без світла залишився весь західний край Куби.
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