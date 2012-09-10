В Індії затонув переповнений пором
10:17, 10 вересня 2012Зарубіжні новини
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6 осіб загинули, 20 зникли безвісти
Переповнений пором із людьми затонув на річці Сон у штаті Біхар на сході Індії.
Загинули, щонайменше, шість чоловік, приблизно 20 вважаються зниклими безвісти, повідомляє РІА «Новости», посилаючись на індійське інформагентство IANS.
Проводиться пошуково-рятувальна операція.
Пором, що потонув, згідно з технічними характеристиками, міг вміщати 14 чоловік, проте на момент трагедії на ньому перебувало 40 пасажирів. Люди поверталися зі свята в одному з сіл сусіднього округу Арвал до округу Бходжпур. Кілька пасажирів після катастрофи змогли самостійно вибратися на берег.
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