В Індії затонув переповнений пором

Переповнений пором із людьми затонув на річці Сон у штаті Біхар на сході Індії.

Загинули, щонайменше, шість чоловік, приблизно 20 вважаються зниклими безвісти, повідомляє РІА «Новости», посилаючись на індійське інформагентство IANS.

Проводиться пошуково-рятувальна операція.

Пором, що потонув, згідно з технічними характеристиками, міг вміщати 14 чоловік, проте на момент трагедії на ньому перебувало 40 пасажирів. Люди поверталися зі свята в одному з сіл сусіднього округу Арвал до округу Бходжпур. Кілька пасажирів після катастрофи змогли самостійно вибратися на берег.