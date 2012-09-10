10 найшкідливіших чоловічих звичок

1. Пізно приходять додому

До появи мобільних телефонів, класичною фразою жінки було: я вже три рази вечерю розігрівала! З появою мобільників, до речі, ситуація мало змінилася. Вони все одно пізно приходять додому і при цьому ніколи не попереджають про це! То у них нарада, то з друзями зустрінуться, то метро зламалося. Загалом причина завжди знайдеться! Те, що я сиджу удома як вірний пес і чекаю його – мало кому цікаво. Жіноча доля така.

2. Обговорюють жінок

Причому навіть у присутності своїх половин. По вулиці неможливо пройти. Не тільки шию скрутить на першу довгоногу красуню, але ще і вголос почне міркувати. Абсолютно щиро чекаючи, що я підтримаю цю бесіду! Спасибі хоч ще не порівнює привселюдно. Про те, про що вони між собою говорять в чоловічій компанії, мені навіть думати не хочеться.

3. Розкидають усюди свої речі

Гаразд би просто розкидав, що, правда, саме по собі вже осоружно. Так він ще і кожен ранок починає з того, що питає: А де мої шкарпетки? А де моя сорочка? Я завжди так і говорю: Де вчора зняв, там вона зараз і лежить. Дме, ображається, говорить, що я буркотлива. Спроба примусити прибрати свої речі сприймається гостро. А коли мені це все набридає, і я складаю светри акуратними стопками, вішаю брюки і сорочки, нити починає ще гірше. Ну, куди ти поділа мої речі? Чому вони чисті, погладжені і лежать стопками?

4. Грають в комп`ютерні ігри

Всім чоловікам після роботи потрібно розслабитися. У наше століття високих технологій найчастіше вони для цих цілей вибирають комп`ютерні ігри. Стрелялки, гонки, футбол, стратегії, ну або що там кому подобається? Чому? Як відповідь на це питання можна написати дисертацію! А якщо коротко, то тому, що вони хочуть десь ще самостверджуватися. Відчути себе Шумахером, Володарем світу.

5. Люблять полежати на дивані

Ну, мила, я так втомився. Я не митиму посуд. Давай краще посидимо на дивані. А, не хочеш? Роботи багато? Ну тоді я один полежу. Звичайно, якщо я сидітиму разом з ним, будинок за два тижні перетвориться на невідомо що! Я такого не переживу.

6. Не люблять робити щось по дому

Основна причина двох попередніх пунктів. А ще купи інших проблем. Є ж у домі чисто чоловіча робота. Доводиться задобрювати, умовляти, кричати, йти на хитрість і навіть обман. Ну, загалом простіше самій зробити. Тільки я волію тиснути, а то звикнуть, розслабляться.

7. Обожнюють збиратися чисто чоловічою компанією

"Кохана, тобі там буде нудно", поцілунок у щічку і прощай як мінімум на весь вечір. А то і на пару днів, якщо їх "компанія" відправляється на риболовлю, полювання, в заміський будиночок до приятеля і так далі. Я, звичайно, в помсту, зберу свою жіночу гвардію. І ми, може бути, навіть відправимося в стрип-клуб і від душі повеселимося. Але я, взагалі-то, десь у глибині душі його дуже люблю. І хотіла б посидіти з ним удвох, чисто змішаною жіночо-чоловічий компанією. Думаю, ми знайшли б чим зайнятися ...

8. Надто емоційні там, де не треба

Наприклад, репетують диким голосом, коли наші забивають/не забивають. А коли я розповідаю про те, який все-таки козел мій начальник - сонно кивають у відповідь. Виходить, що стадо мужиків, що ганяють по полю м`ячик, завідомо цікавіше, ніж я і мої проблеми.

9. Тягають їжу

Коли я готую. При чому не важливо що це - м`ясний рулет або святковий торт. У всі потрібно влізти, все потрібно спробувати. А якщо ще й знайде щось по-справжньому смачне, то знищить ще до подачі страви на стіл. Тільки й встигай відганяти, як настирливу муху.

10. Хропуть уві сні

Голосно, розкотисто. І нічого не допомагає. Ні штовхати (розштовхати такого), ні свистіти ... А між іншим на ранок нам обом на роботу.

Взагалі, список шкідливих чоловічих звичок не має кінця. Причому у кожного свій індивідуальний набір. Ти можеш продовжити його, відвести душу. До речі, чоловіки, якщо такі сюди заглянуть, можуть скласти свій список з 10 шкідливих жіночих звичок. Буде вельми цікаво почитати, чи не так?

korzonews.info