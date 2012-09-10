У Нікарагуа прокинувся вулкан: людей евакуюють

12:00, 10 вересня 2012
Зарубіжні новини
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Стовпи пепелу - 4 км

Влада Нікарагуа евакуює близько трьох тисяч осіб із районів поблизу вулкана Сан-Крістобаль, що викидає попіл і газ, повідомляє

NEWSru

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Влада очікує нових вибухів і викидів газу. В цьому випадку небезпека може загрожувати 20 тисячам осіб, заявила представник уряду Розаріо Мурільо.

Вулкан викидає в атмосферу стовпи попелу й диму висотою 4 км.

До департаментів Чинандега і Леон, розташованих на північний захід від столиці країни Манагуа, було направлено солдатів, після того, як місцевих жителів попросили залишити будинки, передає в неділю британська телерадіомовна корпорація ВВС.

Вулкан висотою 1745 м є найвищою горою в Нікарагуа й одним із найактивніших вулканів на тихоокеанському узбережжі країни.

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