У Нікарагуа прокинувся вулкан: людей евакуюють
12:00, 10 вересня 2012Зарубіжні новини
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Стовпи пепелу - 4 км
Влада Нікарагуа евакуює близько трьох тисяч осіб із районів поблизу вулкана Сан-Крістобаль, що викидає попіл і газ, повідомляєNEWSru
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Влада очікує нових вибухів і викидів газу. В цьому випадку небезпека може загрожувати 20 тисячам осіб, заявила представник уряду Розаріо Мурільо.
Вулкан викидає в атмосферу стовпи попелу й диму висотою 4 км.
До департаментів Чинандега і Леон, розташованих на північний захід від столиці країни Манагуа, було направлено солдатів, після того, як місцевих жителів попросили залишити будинки, передає в неділю британська телерадіомовна корпорація ВВС.
Вулкан висотою 1745 м є найвищою горою в Нікарагуа й одним із найактивніших вулканів на тихоокеанському узбережжі країни.
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