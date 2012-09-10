Пізні вечері - дозволено

Учені спростували стереотип про те, що легко погладшати, якщо їсти на ніч.

Німецький інститут дієтології в Потсдамі провів ряд досліджень, в результаті яких спростував стереотип про те, що легко погладшати, якщо їсти на ніч.

Дієтолог Гізела Оліаса стверджує, що важливий енергетичний баланс, одержуваний протягом усього дня і при цьому не має значення, в який час людина їла останній раз, пишуть sumyinfo.com. Той, хто щільно снідає і не їсть ввечері, отримає той же результат, що і люди, які не відмовляють собі в ситній вечері.

На думку лікаря, єдиною причиною не їсти за пару годин до сну може стати той факт, що під час травних процесів сон може бути неспокійним.

Згідно з дослідженнями інституту, єдиний спосіб схуднути - вживати менше калорій, ніж витрачати.

Тому дієтологи радять стежити не тільки за з`їденим за сніданком, обідом і вечерею, але і за кожною дрібницею, з`їденої між справою.

korzonews.info