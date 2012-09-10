Четверо з семи постраждалих у Росії українців - у лікарні

Четверо з семи постраждалих у ДТП у Псковській області Росії громадян України перебувають у лікарні.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики Міністерства закордонних справ України з посиланням на інформацію Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі.

За даними дипустанови, 8 вересня ц.р. о 17.45 на 59-му км автошляху Порхов - Успеньє в Дєдовицькому районі Псковської області сталася автокатастрофа за участю пасажирського мікроавтобуса "Мерседес-Спринтер", в якому перебували восьмеро громадян України.

Водій автобуса не впорався з керуванням, внаслідок чого автобус з’їхав у кювет та перекинувся. В результаті аварії постраждало семеро пасажирів. Троє осіб після отримання першої медичної допомоги продовжили подорож до пункту призначення, решту постраждалих з травмами різного ступеня тяжкості доставлено до Порховської районної лікарні Псковської області.

Справа перебуває на контролі у Генеральному консульстві України в Санкт-Петербурзі та Департаменті консульської служби Міністерства закордонних справ України.