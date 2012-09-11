Жителям мегаполісів потрібно їсти цитруси

Раціон, багатий вітаміном С, знижує негативний вплив забрудненого повітря на респіраторну систему людей. До такого висновку прийшли канадські учені.

В ході дослідження учені спостерігали за групою пацієнтів, які проходили лікування в клініках Лондона. Всі вони страждали астмою або хронічною обструктивною хворобою легенів. Діагностика показала, що пацієнти з низьким рівнем вітаміну С найбільш схильні до розвитку захворювань респіраторної системи, якщо вони піддаються високому рівню забруднення повітря.

При попаданні забрудненого повітря в легені утворюються вільні радикали, які ушкоджують клітини тканин організму. А антиоксиданти, до яких належить вітамін С, мають властивість зв`язувати вільні радикали і запобігати шкоді, що наноситься ними, пояснюють автори дослідження.

likar.info