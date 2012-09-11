Кава з цигаркою - подвійний удар по серцю

Кава і сигарета – давно вже більше, ніж просто звичний атрибут буднів. Це повноцінний ритуал, з яким багато хто з нас починають день, відволікаються від рутинної роботи, зустрічаються з друзями, мріють, розмірковують, згадують, планують...

Але, якщо відкинути поетичне сприйняття нерозлучного тандему, "кавовий" перекур, насправді, – не найкращий спосіб проведення часу.

Серце

Кава і сигарета – подвійний удар по цьому, життєво важливому, органу. Нікотин викликає звуження кровоносних судин, кофеїн – зниження еластичності аорти та збільшення в`язкості крові. Поєднання відразу двох нездорових звичок призводить до підвищення рівня гомоцистеїну (амінокислоти, що утворюється з білків). А це, в свою чергу, може стати передумовою для інсульту.

Судини

Кавово-сигаретний тандем – найлютіший ворог здорових судин. Регулярні перекури з чашкою кави – одна з ключових причин зниження їх еластичності. А проблеми з судинами, як відомо, провокують інфаркт та інсульт.

Шлунок

Культове поєднання кави і сигарети – убивча для шлунка "зв`язка". Особливо, якщо практикувати цей ритуал вранці і на голодний шлунок. Гастрит і виразка – тільки самі безневинні наслідки такої звички.

Печінка

Кофеїн руйнує печінку – це загальновизнаний факт. Куріння, в свою чергу, збільшує вироблення прозапальних цитокінів (які безпосередньо пов`язані з пошкодженням її клітин), а також зменшує здатність цього органу знешкоджувати токсичні речовини. Ще один сумний приклад подвійного шкоди для здоров`я.

Зуби

Кава і сигарета – нищівний удар ще й за зовнішнім виглядом ваших зубів. Вживання кави призводить до утворення зубного нальоту, появі жовтизни і плям на емалі. Куріння також всіляко сприяє руйнуванню зубної емалі (з усіма витікаючими звідси наслідками). Як підсумок: після декількох років неспішних кавово-сигаретних ритуалів про красиву усмішку можна забути.

Шкіра

Куріння призводить до появи зморшок і капілярних сіток, погіршення кольору і текстури шкіри, сповільненому загоєнню ран. Вплив "кавування" на стан шкіри більшість медиків теж оцінюють як вкрай негативний. Особливо небезпечний цей тандем для володарів тонкої, чутливої шкіри.

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