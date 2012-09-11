В Якутії виявлено живі клітини мамонта

В Усть-Янському районі Якутії учасники міжнародної палеонтологічної експедиції «Яна-2012» виявили унікальні матеріали з вивчення мамонта, зокрема живі клітини доісторичної тварини.

Як повідомляє NEWSru, за інформацією прес-служби Північно-Східного федерального університету, в експедиції взяли участь фахівці з Росії, Кореї, США, Канади, Швеції, Англії.

Знахідкою вже зацікавився професор з вельми скандальною репутацією, керівник корейського фонду Sooam Biotech Хван У Сук. На його думку, клітини можуть бути використані при клонуванні мамонта.

Результати експедиції буде опубліковано в авторитетних наукових часописах, а детальний відеоматеріал на цю тему можна буде побачити наступного року на каналі National Geographic.

Перші спроби оживити мамонтів було зроблено ще в 1990-х роках, проте вони виявилися провальними. Минулого року про намір воскресити стародавніх тварин заявив професор Кіотського університету Акіра Ірітані. Він збирався виділити ядра в клітинах мамонта, а відтак помістити їх в яйцеклітини самки африканського слона, яка повинна була стати сурогатною матір`ю.

Також клонувати мамонта мав намір генетик з Південної Кореї Хван У Сук, який три роки тому засуджений за розтрату бюджетних грошей, а раніше приписав собі наукові відкриття.

Мамонти жили в четвертинному періоді на території Європи, Азії, Африки і Північної Америки. Основні види за розмірами не перевершували сучасних слонів, однак північноамериканський підвид тварини сягав висоти 5 м і маси 12 тонн, а карликові мамонти не перевищували 2 м у висоту і були масою до 900 кг.

Ці тварини вимерли близько 10 тисяч років тому під час останнього Льодовикового періоду. За однією з версій, вирішальну роль у цьому процесі зіграли мисливці верхнього палеоліту, які практично винищили популяцію. За іншою версією, на зникнення мамонтів вплинула зміна клімату.