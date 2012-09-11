Інтелект - ознака сексуальності?

Сучасних чоловіків в жінках більш за все приваблює інтелект. Про це свідчать результати дослідження, проведеного ученими з Йоркського університету під керівництвом доктора Марселя Зентнера.

У дослідженні взяли участь 12 тис. осіб, що представляють 30 країн світу. Учені попросили їх розповісти, які риси вони більше цінують в потенційному партнерові. При аналізі учені враховували індекс гендерної рівності в країнах.

Виявилось, що в країнах, де цей індекс найменший, чоловіків традиційно більше цікавлять в жінках красиві форми і кулінарні здібності, а жінок – матеріальний достаток чоловіків. У країнах, де жінки мають рівні права з чоловіками, сильну стать в дівчатах більше всього привертає їх розум. При цьому для жінок вже не так важливо, наскільки чоловік здатний матеріально забезпечити майбутню сім`ю.

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