Сумка псує фігуру

Західні дослідники виявили факт наявності взаємозв`язку між підвищеною схильністю до придбання зайвої ваги і типом найбільш часто використовуваної жіночої сумки.

Зокрема, доктор Майкл Прагер заявив, що мова йде про модні в наш час великі сумках, які жінки також часто використовують і для походу за покупками.

Постійне носіння такого сумки на одному плечі призводить до викривлення хребта, м`язовому дисбалансу, порушення правильного обміну речовин і зміщення жирової тканини, що утворює на одній стороні тіла набагато більші нагромадження, ніж на іншій. Враховуючи негатив наслідків цієї модної тенденції, дослідники радять представницям прекрасної статі віддати перевагу невеликим і середнім за розміром сумкам, пише goodhouse.com.ua

korzonews.info