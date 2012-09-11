Грудне молоко – щеплення від депресії

Грудне вигодовування захищає дитину від розвитку депресій в подальшому житті. До такого висновку прийшли німецькі учені.

У дослідженні взяли участь 52 пацієнти (середній вік 44 року), які проходили лікування від депресії, і 106 здорових людей. З`ясувалося, що 73% здорових людей і лише 46% в дитячому віці знаходилися на грудному вигодовуванні. Даний зв`язок зберігся, після того, як були враховані всі чинники розвитку депресії.

Автори дослідження пояснюють це тим, що під час годування грудьми встановлюється зв`язок дитини з матір`ю – вона відчуває захист, що позитивно позначається на її психічному здоров`ї надалі. Гормон окситоцин, який відповідає за встановлення зв`язку матері і дитини, захищає організм від стресу.

meddaily.ru