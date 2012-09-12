Мучить мігрень? Бережи серце

Часті напади мігрені провіщають розвиток хвороб серця і судин, з`ясували американські учені.

Вони провели дослідження за участю 28 тис. жінок старше 45 років. Спостереження за ними продовжувалося 12 років. На момент початку дослідження 3568 учасниць страждали мігренню з різною частотою нападів.

Виявилось, що у жінок, які стикалися з мігренню щотижня, ризик інсульту і інфаркту підвищений втричі. У жінок, що страждали мігренню хоч би раз на місяць, цей ризик виявився вищим в 1,5 разу, в порівнянні з тими, хто взагалі не страждає мігренню. Причину цього зв`язку ученим ще належить з`ясувати.

likar.info