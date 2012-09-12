Кількість біженців із Сирії перевищила 250 тисяч - ООН

Кількість біженців із Сирії перевищила 250 тисяч.

Про це повідомило сьогодні Агентство ООН у справах біженців, передає Радіо «Свобода».

За його даними, найбільше сирійців, що втекли від бойових дій в своїй країні, зареєстровано в Йорданії – понад 85 тисяч. У Туреччині їх близько 80 тисяч. Десятки тисяч людей втекли також до Лівану й Іраку.

В ООН заявляють, що реальна кількість біженців ще більша, оскільки багато хто з них до цих пір не зареєстрований місцевою владою.

Із Сирії надходять повідомлення про бої, що продовжуються, в Алеппо, околицях Дамаска і на межі з Йорданією.

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун повідомив сьогодні, що міжнародний посланник по Сирії Лахдар Брахимі, що прямує в Дамаск, зустрінеться там з Президентом країни Башаром Асадом – в спробі знайти шляхи врегулювання конфлікту.

Джерело: http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/latest/17/17.html?id=24705025

Як повідомляв УНІАН, конфлікт у Сирії триває з березня 2011 року. Його жертвами, за даними представників ООН, стали 17 тисяч чоловік. Західні країни і ряд арабських держав добиваються відходу Президента Башара Асада, вважаючи, що це зупинить насильство.

Росія і Китай, навпаки, побоюються, що зовнішнє втручання в Сирії і втрата державності приведе до розростання конфлікту. Влада Сирії, у свою чергу, заявляє, що стикаються з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається зовні.