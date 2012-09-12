Названий кращий напій для офісу

Уранішня чашка кави зменшує больові відчуття в шиї і плечах, які часто мають зайняті на сидячій роботі люди. До такого висновку прийшли норвезькі учені.

Співробітники Норвезького національного інституту охорони праці спільно з фахівцями з клініки при Університеті Осло провели дослідження за участю 48 офісних працівників, 22 з них страждали від хронічних болів в шиї і плечовому суглобі. Одній групі учасників запропонували перед початком роботи щодня випивати чашку кави. В кінці експерименту з`ясувалося, що у цих людей сила больових відчуттів зменшилася, в порівнянні з тими, хто не пив кави.

Автори роботи вважають, що кава полегшує фізичний біль за рахунок вмісту кофеїну. Очевидно, він є анестетиком при м`язовому болі.

livestream.ru