ТОП-7 продуктів для щастя
Бути енергійним і задоволеним
Дієтологи назвали продукти, які допоможуть бути енергійними і задоволеними життям протягом дня.
1.Боби і арахіс. Вони є джерелом магнію, який відіграє ключову роль у виробництві енергії в організмі.
2.Шпинат. Забезпечить організм залізом, за допомогою якого кисень доставляється в клітини тіла.
3.Помідори. Антиоксидант лікопін, що міститься в них, є антиалергеном і захищає легені.
4.Молоко. Забезпечує організм вітаміном D.
5.Яблука. Флавоноїд кверцетин, що міститься в них, блокує надходження шкідливих речовин в організм.
6.Волоські горіхи. Джерело серотоніну – речовини, яка допомагає мозку відчувати спокій і щастя.
7.Зернові продукти, каша на сніданок. Забезпечують організм фолієвою кисолотою, запобігаючи симптомам депресії.