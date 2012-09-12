ТОП-7 продуктів для щастя

Дієтологи назвали продукти, які допоможуть бути енергійними і задоволеними життям протягом дня.

1.Боби і арахіс. Вони є джерелом магнію, який відіграє ключову роль у виробництві енергії в організмі.

2.Шпинат. Забезпечить організм залізом, за допомогою якого кисень доставляється в клітини тіла.

3.Помідори. Антиоксидант лікопін, що міститься в них, є антиалергеном і захищає легені.

4.Молоко. Забезпечує організм вітаміном D.

5.Яблука. Флавоноїд кверцетин, що міститься в них, блокує надходження шкідливих речовин в організм.

6.Волоські горіхи. Джерело серотоніну – речовини, яка допомагає мозку відчувати спокій і щастя.

7.Зернові продукти, каша на сніданок. Забезпечують організм фолієвою кисолотою, запобігаючи симптомам депресії.

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