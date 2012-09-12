Скільки зрад можуть пробачити чоловіки?

Більшість дружин готові пробачити своєму подружжю 1-2 зради. Про це свідчать результати опитування, проведеного британськими дослідниками.

Соціологи опитали 2 тис. чоловіків і жінок, як вони ставляться до подружніх зрад. Жінки виявилися лояльнішими в цьому питанні. Так, 53% учасниць сказали, що змогли б заплющити очі на 1-2 зради. І лише 13% чоловіків сказали, що здатні пробачити супутниці життя один «похід наліво», інші ж не мають наміру взагалі прощати подружні зради.

До речі, 38% учасників опитування зізналися, що коли-небудь зраджували своїм супутникам життя. При цьому тільки 5% пар, в яких один з партнерів зрадив повторно, змогли у подальшому зберегти сім`ю.

ladyportal.info