У ДТП у Франції постраждали п'ятеро громадян України

В дорожньо-транспортній пригоді у Франції постраждали п`ятеро громадян України.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр Дикусаров.

«За інформацією посольства України у Франції, 11 вересня на автодорозі поблизу міста Бельфор, департамент Верхній Рейн (Ельзас) перекинувся польський туристичний автобус, в якому перебувало 68 пасажирів, серед яких 61 громадянин Польщі, 5 громадян України і 2 громадянина Франції», - сказав він.

В результаті аварії двоє українців отримали тяжкі тілесні ушкодження, ще троє легкі травми. Всі постраждалі були госпіталізовані в медичні заклади міст Кольмар і Мюлуз.

Для надання допомоги громадянам України на місце події виїхав консульський співробітник посольства України у Франції.

Справа перебуває на особливому контролі посольства України у Франції та департаменту консульської служби МЗС України.