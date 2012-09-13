Московські лікарі зацікавлені в обміні досвідом із Києвом

Московські лікарі зацікавлені в обміні досвідом із київськими колегами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр уряду Москви, глава Департаменту зовнішньоекономічних і міжнародних зв`язків Сергій Черемін у інтерв`ю журналістам, коментуючи підписання Протоколу про співпрацю між Головним управлінням охорони здоров`я Києва і Департаментом охорони здоров`я Москви.

“Ми зацікавлені в обміні досвідом із фахівцями, які працюють в київських клініках. Ми пропонуємо зі свого боку програму навчання медиків із Києва. Ми в Москві зараз прагнемо впроваджувати кращий міжнародний досвід. Тобто, крім оновлення матеріально-технічної бази медустанов, ми прагнемо впроваджувати новітні методики лікування хворих. Ми обговорюємо можливість будівництва в Москві міжнародного медичного кластера, який дозволить поставляти найсучасніші можливості, які має світова медицина», - сказав С.Черемін.

У свою чергу, заступник голови КМДА Руслан Крамаренко відзначив, що Москва за останні півтора роки реалізувала достатньо багато змін у сфері медицини, в яку було вкладено близько 4 млрд доларів.

За його словами, досягнута домовленість надасть київським лікарям можливість проходити навчання в Москві, ознайомитися зі схемою розвитку і реформування медицини в столиці Росії.

Як повідомляв УНІАН, з нагоди 20-річчя побратимських взаємин у Києві 12-15 вересня вперше за останні 10 років відбуваються Дні Москви. Центральними подіями заходу стали конференція «Москва – Київ: нові горизонти інвестиційної співпраці» і підписання двох важливих для обох міст угод. Одна з них - Протокол про співпрацю між Головним управлінням охорони здоров`я Києва і Департаментом охорони здоров`я Москви - передбачає взаємний обмін фахівцями для ознайомлення з науковими досягненнями, передовими технологіями в медичній практиці, досвідом реформування сфери.